Північна Корея нарощує виробництво і збільшує поставки зброї до росії – WSJ

Це видно із супутникових знімків.

Пхеньян виробляє та надсилає більше зброї до кремля для її війни в Україні, поглиблюючи їхній альянс і надаючи москві більше бойової потужності.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на супутникові знімки пише про нарощення виробництва КНДР зброї та збільшення поставок до рф для війни проти України.

Порядка 200 заводів із виробництва боєприпасів у Північній Кореї на сьогодні працюють на повну потужність.

"Останні супутникові знімки показують, що Північна Корея доставляє більше боєприпасів до Росії та розширює виробництво зброї вдома… Допомога з боку Північної Кореї дозволяє Росії використовувати свою перевагу проти виснажених українських військ і може допомогти їй протистояти тиску новообраної адміністрації Дональда Трампа щодо припинення конфлікту", - зазнаечає видання.

Розвіддані Вашингтона і Сеула демонструють, що Північна Корея вже відправила до рф близько 20 000 контейнерів боєприпасів, починаючи від боєприпасів нижчої якості, таких як 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, до нових балістичних ракет класу Hwasong-11.

"Українські офіційні особи кажуть, що забезпечення склало понад п'ять мільйонів артилерійських снарядів і десятки ракет, включаючи понад 100 ракет класу Hwasong-11", - пишуть журналісти.

Нещодавно Пхеньян надіслав до росії 170-мм самохідні гаубиці і 240-мм реактивні системи залпового вогню великої дальності.

Раніше вже виникали "підозри" у тому, що Пхеньян позбувається старих запасів зброї, то зараз КНДР вже постачає нову зброю до рф. Так, наприклад, говориться у статті, реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм нещодавно були оснащені новими системами наведення та управління.

Дані SI Analytics, 600-мм ракетні пускові установки Північної Кореї, або KN-25, були модернізовані на початку цього року за підтримки російських техніків.

"Зброя, вперше випробувана в 2019 році, стирає відмінність між реактивною системою залпового вогню та балістичною ракетою малої дальності", - додав WSJ.

в статті також йдеться про те, що посадові особи США та Південної Кореї кажуть, що надходить більше зброї кораблями та потягами, щоб поповнити російські війська, які витрачають величезну кількість зброї. Близько 200 заводів із виробництва боєприпасів у Північній Кореї працюють на повну потужність для виробництва зброї, а москва передає паливо та обладнання для підтримки виробництва зброї в Пхеньяні, заявили представники Сеула.

Більше деталей: Згідно з супутниковими знімками, також розширюється ракетний комплекс з виробництва північнокорейських балістичних ракет малої дальності. Північнокорейські ракети класу Hwasong-11, які на Заході називають KN-23 і KN-24, виробляються на заводі на східному узбережжі Північної Кореї.

За даними SI Analytics нове будівництво ведеться швидко, включаючи нову будівлю, очевидно, спрямовану на приховування завантажувальних операцій на заводі. Кім Чен Ин кілька разів приїздив туди і віддав замовлення на серійне виробництво тактичних ракет.

В цьому році залізничні перевезення зброї досягли рекордних значень на переході Туманганг-Хасан на російсько-північнокорейському кордоні, адже кількість вагонів цього року зросла втричі після зустрічі між Кім Чен Ином і правителем рф Володимиром путіним у вересні минулого року.