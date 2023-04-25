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ПОЛІТИКА

Північна Корея обіцяє міцні зв'язки з росією

25 квітня 2023, 13:58
Північна Корея обіцяє міцні зв'язки з росією
Фото: з відкритих джерел
Пхеньян зробив заяву з нагоди річниці саміту між Кім Чен Ином і путіним.

Північна Корея пообіцяла зміцнювати свої зв'язки з росією.

Про це повідомляє Yonhap.

Віцеміністр закордонних справ КНДР Ім Чон Іль виступив із заявою, в якій підтвердив "взаємну підтримку і солідарність" між Пхеньяном і москвою з нагоди річниці саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і главою кремля владіміром путіним, що відбувся у Владивостоці в 2019 році.

"Дві країни зміцнюють взаємну підтримку і солідарність у боротьбі за рішуче подолання небезпеки війни і військових загроз ззовні", - заявив Ім Чон Іль.

Чиновник підкреслив, що Північна Корея підтримуватиме "давні та традиційні відносини дружби" між двома країнами.

КНДР зміцнює свої зв'язки з рф, попри міжнародний осуд війни москви проти України. Державний департамент США вважає, що росія, яка вимушена шукати нових постачальників, отримувала зброю від Північної Кореї. КНДР заперечує звинувачення в тому, що надавала зброю рф для використання у війні. Експорт північнокорейського озброєння заборонений резолюціями Ради Безпеки ООН через ядерну та ракетну програми КНДР.

Північна КореяРФзвязок

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