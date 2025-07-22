Північна Корея оголосила про плани побудувати третій есмінець для свого флоту

Другий корабель, "Кан Кон", перекинувся на церемонії спуску на воду у травні

Північна Корея оголосила про плани побудувати третій 5000-тонний есмінець для свого флоту до жовтня наступного року.

Це оголошення, опубліковане у вівторок, пролунало після того, як Північна Корея спустила на воду свій перший 5000-тонний військовий корабель класу есмінців "Чхве Хьон" у квітні.

Другий корабель, “Кан Кон”, перекинувся на церемонії спуску на воду у травні. Згодом його було відремонтовано та спущено на воду наступного місяця.

Робітники суднобудівного заводу Нампхо взяли участь у мітингу, де вони пообіцяли побудувати новий корабель до 10 жовтня 2026 року ‒ річниці заснування керівної Трудової партії Кореї.