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ПОЛІТИКА

Північна Корея озброюється новітніми технологіями завдяки росії — NYT

31 травня 2025, 21:06
Північна Корея озброюється новітніми технологіями завдяки росії — NYT
Фото: з відкритих джерел
За останні кілька місяців Пхеньян похвалився цілою низкою військових новинок.

Завдяки співпраці з рф Північна Корея стрімко модернізує свою армію, яка останні 30 років лише поступово деградувала. Це може радикально порушити хитку стабільність на Корейському півострові.

Про це пише The New York Times.

Автори публікації зазначають, що за останні кілька місяців Пхеньян похвалився цілою низкою військових новинок, як от бойові безпілотники, керовані штучним інтелектом, танки з удосконаленими системами радіоелектронної боротьби, новозбудований есмінець із надзвуковими ракетами, система протиповітряної оборони та ракети класу "повітря-повітря".

"москва відновила договір про взаємну оборону та співпрацю з Пхеньяном часів Холодної війни, постачаючи Північній Кореї не лише паливо та продовольство, але й матеріали та технології для модернізації її збройних сил", – пише NYT, посилаючись на дані Південної Кореї. 

На цьому тлі у Сеулі попереджають, що зростаюче розширення військової співпраці між росією та Північною Кореєю, якщо його не стримувати, може загрожувати делікатному військовому балансу на Корейському півострові.

Після холодної війни Пхеньян втратив підтримку СРСР і його армія поступово деградувала, що заспокоювало Південну Корею, якій тепер було простіше стримувати будь-яку потенційну загрозу з півночі. Але війна в Україні різко порушила цей баланс і дала Пхеньяну потужний поштовх в укріпленні військової міці.

"Північна Корея, схоже, вступає у стратегічну золоту добу", – сказав Ян Ук, експерт з питань північнокорейської армії в Інституті політичних досліджень Асан у Сеулі.

Валерій Ширяєв, незалежний російський військовий аналітик, у своєму дописі в Telegram, писав, що участь північних корейців у боях в Курській області була ідеєю саме Пхеньяна – щоб випробувати свою армію в реальних бойових умовах.

"Усі вони зараз отримують неймовірний досвід і повернуться справжніми ветеранами", – сказав Ширяєв. 

Зброя, якою зараз демонстративно розмахує Північна Корея у своїй пропагандистській телевізійній хроніці, свідчить про допомогу росії в її розробці, заявив Лі Сон Джун, речник південнокорейських військових.

Численні резолюції Ради Безпеки ООН забороняють торгівлю зброєю з Північною Кореєю. Але військова співпраця з росією "виявилася ідеальним шляхом для Півночі обійти санкції та подолати свої технологічні обмеження", кажуть аналітики.

Північна Кореязброя

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