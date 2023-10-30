Північна Корея передає росії старі гармати – ЗМІ

Йдеться про 122-мм гармати Д-30, які виробляли в СРСР з початку 1960-х років, і які досі є на озброєнні КНДР.

Північна Корея передає росії артилерійські снаряди та старі гармати.

Про це у відеоогляді ситуації на фронті розповів репортер німецької газети Bild Юліан Рьопке.

Репортер прокоментував відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході рф, де "російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати". На відкритих платформах можна побачити 122-мм гармати Д-30, які виробляли в СРСР з початку 1960-х років.

За словами Рьопке, що це не Д-30-А, які використовуються нині в росії, а саме оригінальні гармати, з 1960-х, які досі є на озброєнні КНДР.

Місце зйомки та напрямок руху потягу свідчать, що "йдеться саме про північнокорейську зброю, яку диктатор Кім Чен Ин наразі постачає диктатору владіміру путіну".

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея засудили постачання зброї з КНДР до росії.