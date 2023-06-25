Північна Корея підтримує російське керівництво щодо заколоту Прігожина — Reuters

москва шукає підтримки з боку союзників.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Іль на зустрічі з російським послом 25 червня заявив, що підтримує будь-яке рішення російського керівництва щодо нещодавнього заколоту, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося на другий день після того, як Євгєній Прігожин заявив, що колони бойовиків його воєнізованого угруповання "Вагнер" розгортаються й рушають у протилежному до москви напрямку.

Ім Чон Іль "висловив тверду впевненість, що нещодавнє збройне повстання в росії буде успішно придушене відповідно до прагнень і волі російського народу", – повідомило державне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Ім також сказав, що він вірить, що російська армія "подолає випробування і героїчно вийде переможцем у спеціальній військовій операції проти України", передає KCNA.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з кремлем і підтримала москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувативши в цьому "гегемоністську політику" Сполучених Штатів і Заходу.

Відомо, що офіційний Пекін жодним чином не коментував ситуацію із військовим заколотом у росії та продовжує оцінювати стабільність всередині рф. Аналітики вважають, що москві зараз, для підтримання стабільності, потрібно заручитися підтримкою свої союзників.