Північна Корея почала постачати рф артилерію

Поки не зрозуміло, чи йдеться про довгострокову домовленість щодо передачі.

КНДР вирішила почати постачання росії артилерії для використання на війні проти України.



Про це передає CS News із посиланням на американського чиновника.

"Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - йдеться в повідомленні.

Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала результатом вересневого саміту, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором путіним. Очікувалося, що Кім попросить у путіна в обмін на зброю і підтримку вторгнення рф в Україну грошей і їжі, а також військові і космічні технології.