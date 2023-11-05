Північна Корея попередила про можливість ядерної війни

Вашингтон, Токіо та Сеул посилюють координацію проти загроз з боку Північної Кореї.

Північна Корея в неділю, 5 листопада, заявила, що військова співпраця між Південною Кореєю, США і Японією вступила в "дуже небезпечну стадію", яка може поставити Корейський півострів на межу ядерної війни.

Про це повідомляє Yonhap.

“Ніхто не може гарантувати, що військова кампанія між трьома країнами не призведе до ядерної війни і третьої світової війни", — написала головна північнокорейська газета Rodong Sinmun.

"Ми розробили найсильнішу стратегію реагування, озброївшись ядерною зброєю, щоб захистити наш суверенітет і добробут нашого народу від агресивної війни з боку США та їхніх прибічників", - пише газета.

Rodong Sinmun назвала військову діяльність КНДР "самооборонною", щоб "ретельно захистити себе від ворожої агресії", а також "захистити мир і стабільність у регіоні".

"Рух до посилення тристороннього військового альянсу США, Японії і маріонеткової Південної Кореї є потенційним фактором, який може перевести ситуацію на Корейському півострові в неконтрольовану фазу", - написало північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

На початку минулого місяця США, Японія та Південна Корея вперше за сім років провели тристоронні морські навчання з перехоплення у водах на південь від Корейського півострова, щоб посилити координацію проти північнокорейських загроз.