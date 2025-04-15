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Північна Корея поставила путіну тисячі контейнерів із боєприпасами – Newsweek

15 квітня 2025, 14:07
Північна Корея поставила путіну тисячі контейнерів із боєприпасами – Newsweek
Фото: google.com
КНДР забезпечує путіна не тільки солдатами
Північна Корея відправила росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами за 18 місяців, ставши критично важливим постачальником для кремля в його війні проти України.
 
Про це повідомляє Newsweek.
 
Аналіз на основі супутникових знімків і докладних тривимірних зображень суден і їхніх вантажів, ідентифікував щонайменше 64 поставки з Північної Кореї в росію в період із серпня 2023 року по березень 2025 року.
 
У звіті йдеться про те, що за допомогою цих поставок російська армія  отримала приблизно 4,2 до 5,8 млн боєприпасів. Зазначається, що в транспортуванні північнокорейських боєприпасів брали участь 4 вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".
 
"Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу росії зберігати наступальний імпульс, він підриває ефективність західної військової допомоги Україні", - йдеться у звіті.
 
"Якщо залишити цей потік зброї поза увагою, він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь росіян і прискорити ширші ризики безпеці як у Європі, так і в Східній Азії", - підкреслили аналітики.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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