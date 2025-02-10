Північна Корея продовжує публічно заперечувати присутність своїх солдатів у Курській області

Кім Чен Ин наказав карати жителів КНДР, які поширюють "чутки" про війну

У Північній Кореї почали карати громадян, які поширюють "чутки" про своїх солдатів, які загинули на війні проти України. Попри жорсткий контроль північнокорейського режиму над потоками інформації, місцеві жителі стали порушувати питання про бойові дії.

Зазначається, що за оцінками США і Південної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин відправив воювати на боці рф у Курську область понад 11 000 солдатів. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що приблизно 4000 північнокорейців було вбито або поранено під час бойових дій.

Жителі Північної Кореї розповіли журналістам, що люди стурбовані тим, що їхніх співвітчизників відправляють воювати. У зв'язку з цим влада КНДР доручила громадянам на робочих місцях і зборах районного дозору повідомляти про будь-яке поширення "чуток" про війну. Їх попередили, що за приховування інформації також буде покарання.