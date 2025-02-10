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Північна Корея продовжує публічно заперечувати присутність своїх солдатів у Курській області

10 лютого 2025, 20:51
Північна Корея продовжує публічно заперечувати присутність своїх солдатів у Курській області
Фото: з відкритих джерел
Кім Чен Ин наказав карати жителів КНДР, які поширюють "чутки" про війну
У Північній Кореї почали карати громадян, які поширюють "чутки" про своїх солдатів, які загинули на війні проти України. Попри жорсткий контроль північнокорейського режиму над потоками інформації, місцеві жителі стали порушувати питання про бойові дії.
 
Про це пише Newsweek.
 
Зазначається, що за оцінками США і Південної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин відправив воювати на боці рф у Курську область понад 11 000 солдатів. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що приблизно 4000 північнокорейців було вбито або поранено під час бойових дій.
 
Жителі Північної Кореї розповіли журналістам, що люди стурбовані тим, що їхніх співвітчизників відправляють воювати. У зв'язку з цим влада КНДР доручила громадянам на робочих місцях і зборах районного дозору повідомляти про будь-яке поширення "чуток" про війну. Їх попередили, що за приховування інформації також буде покарання.
 
"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в росії, створюється враження, що вони намагаються придушити ці чутки", - сказало журналістам одне з джерел.
 
У виданні підкреслили, що в Північній Кореї за антидержавну пропаганду порушникам може загрожувати до 10 років трудового табору або навіть смертна кара.
 
Крім того, жителі Північної Кореї заявили, що влада таємно видає свідоцтва про смерть членам сімей загиблих у боях у Курській області. Скорботним кажуть про те, що їхні родичі загинули під час "священної бойової підготовки на честь батьківщини".
 
Крім цього розвідувальне агентство Південної Кореї з'ясувало, що КНДР відправила тисячі робітників на будівельні майданчики по всій росії. У виданні підкреслили, що це було б порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, яка забороняє державам-членам ООН видавати дозволи на роботу громадянам Північної Кореї.

 

КНДРвійна в Українівійська в Україніросія окупанти

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