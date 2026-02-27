Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Північна Корея провела марш солдатів, які воювали на боці росії в Україні

27 лютого 2026, 17:21
Північна Корея провела марш солдатів, які воювали на боці росії в Україні
Фото: з відкритих джерел
На параді був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, а солдати йшли під російським прапором.

У столиці Північної Кореї пройшов військовий марш за участю солдатів, які воювали на боці росії у Курській області. Захід відбувся 25 лютого з нагоди з’їзду керівної Трудової партії КНДР і був присвячений демонстрації військової підтримки москві. На параді був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, а солдати йшли під російським прапором.

Про це повідомляє NK News.

Речник Міністерства закордонних справ України зазначив, що північнокорейські військові "можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися", нагадавши про загибель тисяч солдатів КНДР у боях на території України. Він також підкреслив, що Пхеньян отримує від росії конкретну та небезпечну вигоду за участь у війні, і закликав світ враховувати ризики поглиблення співпраці москви та Пхеньяна.

За даними української та західної розвідки, Північна Корея відправила до росії кілька хвиль військових — у жовтні 2024 року близько 12 тисяч солдатів, а в березні 2025 року ще 3 тисячі. росія офіційно визнала участь північнокорейських військових у війні проти України лише у квітні 2025 року, а згодом КНДР підтвердила це.

Крім живої сили, Північна Корея постачає росії озброєння, включно з балістичними ракетами малої дальності та мільйонами снарядів, без яких рф не змогла б вести активні бойові дії. За даними розвідки, у вересні 2025 року загальні втрати військових КНДР на українському фронті становили близько двох тисяч осіб.

Українська розвідка повідомляє, що КНДР планує значно наростити присутність своїх військових у війні, відправивши додатково 25–30 тисяч солдатів, а також продовжує постачати озброєння для підтримки росії у конфлікті.

Цей марш і демонстрація військової підтримки Північної Кореї підтверджують тісну співпрацю москви та Пхеньяна у війні проти України та викликають занепокоєння щодо безпекової ситуації в регіоні.

