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Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України

01 листопада 2024, 13:13
Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України
Фото: unian.ua
МЗС України заявило, що нове випробування північнокорейської ракети "підриває мир і стабільність у світі".

Міністерство закордонних справ України засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Зокрема, МЗС назвало запуск ракети "ще однією безвідповідальною провокацією".

Про це ідеться на сайті МЗС.

Українське відомство заявило, що нове випробування ракети КНДР, яка досягла рекордної висоти, "підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".
 
"Випробування ракети, яка досягла максимально великої висоти у порівнянні з попередніми запусками, свідчить про подальше просування ракетної програми КНДР. Особливе занепокоєння на цьому тлі викликає поглиблення військової співпраці рф та КНДР, що вимагає негайної й рішучої відповіді світового співтовариства", – йдеться в повідомленні.
 
МЗС України закликало партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам.
 
"Від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським", – додає пресслужба зовнішньополітичного відомства.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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