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ПОЛІТИКА

Північна Корея створює біологічну зброю – The Sun

18 квітня 2024, 10:54
Північна Корея створює біологічну зброю – The Sun
Фото: з відкритих джерел
Американська розвідка встановила, що Північна Корея має біологічну зброю у своєму арсеналі з 1960-х років та що КНДР з більшою ймовірністю застосує біологічну зброю, ніж ядерну.

Північна Корея створює мікробні спреї та отруйні ручки, здатні поширювати смертельні хвороби, такі як віспа та сибірська виразка.

Про це повідомило The Sun, посилаючись на розвідку США

Зокрема, у звіті Державного департаменту США йдеться про те, що КНДР має цілеспрямовану наступальну програму біологічної зброї на національному рівні, а також має технічну можливість виробляти бактерії, віруси і токсини, які можуть бути використані як біологічні агенти для військових цілей.

"Пхеньян, ймовірно, здатний озброїти бойові отруйні речовини нетрадиційними системами, такими як розпилювачі та пристрої для впорскування отруйних ручок, які були розгорнуті КНДР для доставки хімічної зброї і можуть бути використані для прихованої доставки бойових отруйних речовин", — йдеться у звіті.

Кілька експертів Державного департаменту США, які стежать за дотриманням іноземними урядами правил щодо озброєнь, попередили, що біологічна зброя може виявитися небезпечнішою за ядерну.

Американська розвідка встановила, що Північна Корея має біологічну зброю у своєму арсеналі з 1960-х років та що КНДР з більшою ймовірністю застосує біологічну зброю, ніж ядерну.

The Sun пише, що найбільше занепокоєння викликає те, що Північна Корея має промислові потужності для масового виробництва цієї зброї та її подальшого розповсюдження за допомогою ракет, дронів, літаків і розпилювачів.

"У той час, як ядерні програми можна відстежувати за кількістю ядерних випробувань та успіхом ракетних випробувань, створення зброї та вирощування патогенних мікроорганізмів може залишатися невидимим за зачиненими дверима. Більше того, обладнання, що використовується для виробництва біологічної зброї, часто має подвійне призначення для сільського господарства, що робить зовнішній моніторинг і перевірку практично неможливими", - йдеться у звіті Держдепу США.

КНДРрозвідкабіологічна зброя

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