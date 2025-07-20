Північна Корея та росія поглиблюють економічні зв'язки – FT

На прилавках російських супермаркетів почали з'являтися яблука з КНДР

Північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок рф.

Про це пише FT.

Після угоди між КНДР та рф про стратегічне партнерство, комерційна співпраця між диктаторськими країнами вийшла на новий комерційний рівень, окрім підтримки Ким Чен Ином повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зокрема, північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя росії в останні місяці, а північнокорейські виробники продукції, від варення та ковбас до пива та акордеонів, зареєстрували торговельні марки у Федеральній службі інтелектуальної власності росії.

Зазначається, що росія будує автомобільний міст через річку Тюмень вартістю 100 мільйонів доларів вздовж сухопутного кордону країн, і розробляються плани щодо відновлення 10 000-кілометрового залізничного сполучення між москвою та Пхеньяном.