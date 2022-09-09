Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару

Завдати превентивного удару в КНДР мають намір, якщо "виникне необхідність оперативно запобігти розширенню масштабів війни, а також для захоплення ініціативи у війні"

Північна Корея ухвалила закон, що дозволяє їй завдавати превентивного ядерного удару по противнику "у разі загроз".

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap

"Якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою через напад противника, ядерний удар з метою знищення сил противника, включаючи джерело провокації та командний пункт, наноситься автоматично та негайно за наперед схваленим планом", - йдеться в документі.

Згідно з законом, застосувати ядерну зброю КНДР може, якщо здійснено:

напад на країну із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового ураження, а також коли загроза такого нападу вважається "неминучою"

напад на керівництво держави та керівників командування ядерними силами

напад на стратегічні об'єкти країни

Крім того, завдати превентивного удару в КНДР мають намір, якщо "виникне необхідність оперативно запобігти розширенню масштабів війни, а також для захоплення ініціативи у війні".

Пхеньян також заявив, що володіння ядерною зброєю є її "законним та невід'ємним правом".