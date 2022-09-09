ПОЛІТИКА НОВИНИЗавдати превентивного удару в КНДР мають намір, якщо "виникне необхідність оперативно запобігти розширенню масштабів війни, а також для захоплення ініціативи у війні"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару
Фото: KCNA
Північна Корея ухвалила закон, що дозволяє їй завдавати превентивного ядерного удару по противнику "у разі загроз".
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
"Якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою через напад противника, ядерний удар з метою знищення сил противника, включаючи джерело провокації та командний пункт, наноситься автоматично та негайно за наперед схваленим планом", - йдеться в документі.
Згідно з законом, застосувати ядерну зброю КНДР може, якщо здійснено:
- напад на країну із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового ураження, а також коли загроза такого нападу вважається "неминучою"
- напад на керівництво держави та керівників командування ядерними силами
- напад на стратегічні об'єкти країни
Крім того, завдати превентивного удару в КНДР мають намір, якщо "виникне необхідність оперативно запобігти розширенню масштабів війни, а також для захоплення ініціативи у війні".
Пхеньян також заявив, що володіння ядерною зброєю є її "законним та невід'ємним правом".
Як раніше повідомляв iPress, Північна Корея заявила, що її ядерні і ракетні програми є самообороною стримування, і звинуватила Сполучені Штати в проведенні "ворожої політики" шляхом введення міжнародних санкцій і проведення військових навчань з Південною Кореєю.
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09 09 2022 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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