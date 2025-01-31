Північна Корея відводить війська з Курської області після великих втрат – NYT

За словами офіційних осіб України та США, солдати КНДР, які разом з російськими військами воювали проти України, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат.

Війська Північної Кореї вивели з лінії фронту у Курській області. Північнокорейські сили зазнали в боях великих втрат.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб України та США, солдати КНДР, які разом з російськими військами воювали проти України, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат.

Анонімні джерела видання зазначають, що північнокорейських військ не помічали на фронті близько двох тижнів.

Відомо, що Північна Корея відправила до росії близько 11 тисяч військ. Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Українські військові описували КНДРівців як запеклих воїнів, але дезорганізація і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат серед них. Солдати КНДР просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити.

Американські чиновники заявили NYT, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися. За їх словами, цілком можливо, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.