Північна Корея вносить зміни до конституції щодо ядерної політики – Reuters

Це може свідчити про подальше прискорення темпів розробки ядерної зброї і, ймовірно, призведе до розширення військового співробітництва з рф.

Північна Корея прийняла поправку до конституції, яка закріплює її політику щодо ядерної сили, в той час як лідер країни пообіцяв прискорити виробництво ядерної зброї для стримування того, що він назвав провокаціями з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

Верховні народні збори КНДР одноголосно ухвалили на дводенному засіданні зміни до конституції, які передбачають, що Північна Корея "розробляє високотехнологічну ядерну зброю для забезпечення" свого "права на існування" і "стримування війни", повідомило державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК.

"Політика нарощування ядерних сил КНДР стала постійною як основний закон держави, який нікому і нічим не дозволено порушувати", - заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Він закликав "експоненціально нарощувати виробництво ядерної зброї, диверсифікувати засоби ядерного удару і розгортати їх у різних службах", додавши, що США дійшли до крайнощів у своїх військових провокаціях із навчаннями і розгортанням стратегічних активів у регіоні.

Поправка була прийнята через рік після того, як Північна Корея офіційно закріпила в законі право на застосування превентивних ядерних ударів для самозахисту, що, за словами Кіма, зробить її ядерний статус "незворотнім".

Кім закликав чиновників і надалі сприяти солідарності з країнами, що протистоять Сполученим Штатам, засудивши тристоронню співпрацю між США, Південною Кореєю і Японією як "азійську версію НАТО".

"Це просто найгірша реальна загроза, а не загрозлива риторика або уявна організація", - сказав він.

Аналітики кажуть, що поправки до конституції Північної Кореї свідчать про подальше прискорення темпів розробки ядерної зброї і, ймовірно, призведуть до розширення військового співробітництва з москвою, враховуючи нещодавній візит Кіма до Росії.

"Нова холодна війна в регіоні Північно-Східної Азії і військова напруженість на Корейському півострові будуть посилюватися", - вважає аналітик Ян Му Джин.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг Пхеньян від застосування ядерної зброї. Також нещодавно Сеул провів перший масштабний військовий парад за останні десять років, під час якого столицею проїхали різні види озброєння - від балістичних ракет до танків.

Минулого тижня Кім повернувся з рідкісної поїздки до росії, під час якої він і російський президент владімір путін домовилися про посилення військової та економічної співпраці. Американські та південнокорейські офіційні особи висловили занепокоєння, що Пхеньян може шукати технологічної допомоги для своєї ядерної та ракетної програм, в той час як москва намагається отримати у Північної Кореї боєприпаси, щоб поповнити свої запаси для війни проти України.