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Північна Корея вперше за кілька років дозволила в'їзд іноземцям – Bloomberg

25 вересня 2023, 17:37
Північна Корея вперше за кілька років дозволила в'їзд іноземцям – Bloomberg
Фото: KCNA
Кордони закрили під час пандемії Covid-19 на початку 2020 року, відкривши джерело доходу, яке колись забезпечувало країну твердою валютою.

Північна Корея вперше відкриє в'їзд у країну іноземцям. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Тепер Північна Корея оголосила, що з понеділка іноземцям буде дозволено в'їзд до країни, але вони повинні будуть пройти дводенний карантин.

Водночас державних засобах масової інформації Північної Кореї не було жодних повідомлень про цей крок, зазначає видання.

Режим Кім Чен Ина поступово послаблює прикордонні обмеження, запроваджені майже чотири роки тому. В липні до країни приїзджали високопоставлені делегації з Китаю та росії, а в серпні відправили комерційні літаки до Пекіна і Владивостока для повернення дипломатів, студентів і робітників, які опинилися за кордоном через прикордонні обмеження.

Раніше для Кореї туристи з Китаю були важливим джерелом іноземної валюти, адже в країні залишається брак коштів. Ці туристи допомагали КНДР здійснювати операції за кордоном, тоді як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.

Рішення Кіма про закриття кордонів загальмувало торгівлю, яку могла вести держава, що перебуває під жорсткими санкціями. Цей крок призвів до скорочення економіки, яка, за оцінками Банку Кореї в Сеулі, стала меншою, ніж коли Кім прийшов до влади понад десять років тому.

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