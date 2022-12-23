Північна Корея заперечує повідомлення про відправку зброї росії

Угоди з продажу зброї між росією і Північною Кореєю "ніколи не було"

Північна Корея сьогодні спростувала повідомлення ЗМІ про те, що вона нещодавно відправила зброю на росію, повідомляє CNN.

Напередодні японське видання Tokyo Shimbun повідомило, що Північна Корея доправила боєприпаси залізницею до росії минулого місяця, посилаючись на неназване джерело, знайоме із ситуацією в країні.

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР запропонувала росії боєприпаси, є абсурдом, який не вартий жодних коментарів або інтерпретацій", - йдеться в заяві представника Міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Угоди з продажу зброї між росією і Північною Кореєю "ніколи не було", додав представник МЗС.

Проте газета Tokyo Shimbun повідомила із посиланням на своє джерело, що найближчими тижнями очікуються додаткові постачання зброю з Північної Кореї на росію.

Заява Пхеньяна прозвучала після того, як високопосадовець США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї.

Минулого місяця Північна Корея спростувала заяву офіційних осіб США про те, що вона поставляє росії "значну кількість артилерійських снарядів».