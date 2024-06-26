Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі.

Ракету випустили зранку у середу з району поблизу Пхеньяна, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі на схід від північнокорейського прибережного міста Вонсан, розкидавши уламки на кілька кілометрів. Ракета, ймовірно, була оснащена гіперзвуковим плануючим апаратом ‒ боєголовкою, призначеною для маневрування на високих швидкостях, щоб уникнути перехоплення.

Південнокорейська та американська розвідки проводять аналіз, щоб дізнатися більше деталей.

Це перший запуск балістичної ракети з того часу, як режим Кім Чен Іна наприкінці травня випустив низку балістичних ракет малої дальності.

За останні роки Пхеньян уникав невдач зі запуском ракет. Кім розгорнув новий комплекс ракет, здатних нести ядерні боєголовки і призначених для завдання ударів по материковій частині США, а також по союзникам Америки ‒ Японії та Південній Кореї.