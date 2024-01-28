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Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

28 січня 2024, 11:55
Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя
Фото: з відкритих джерел
Це вже друга спроба запуску балістичних ракет.

КНДР вже вдруге за місяць запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя. Це сталося через кілька днів після того, як Пхеньян провів випробування нових стратегічних крилатих ракет із західного узбережжя.

Про це пише Yonhap з посиланням на повідомлення південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що запуск відбувся близько 8 ранку за місцевим часом в акваторії порту Шинпо, але не уточнив подробиць.

"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами для відстеження додаткових ознак провокацій Північної Кореї", – йдеться у повідомленні.

Останніми роками КНДР нарощує випробування озброєння. Тільки за цей місяць держава-спонсор тероризму влаштувала декілька випробувань, зокрема підводного ядерного безпілотника та балістичних ракет.

КНДРракетивійна в Україніросія окупанти

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