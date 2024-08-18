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Північна Корея засудила вторгнення України у Курську область

18 серпня 2024, 16:11
Північна Корея засудила вторгнення України у Курську область
Фото: KCNA/AFP
Корейська Народно-Демократична Республіка назвала це терором.

Пхеньян заявив про підтримку москви в її зусиллях захистити суверенітет і звинуватив США у передачі України значній кількості летальної зброї.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Уряд Північної Кореї заявив, що операцію України в Курській області рф розглядатиме як акт терору. 

Крім того, Пхеньян вважають, що США нібито передали президентові України Володимиру Зеленському "астрономічну" кількість летальної зброї.

"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем та за підтримки США та Заходу як непрощений акт агресії та терору", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Співпраця між росією і Північною Кореєю зміцнилися на тлі війни в Україні. 

Обидві влади співпрацюють у військовій, економічній і політичній сферах. КНДР відкрито підтримує рф у її діях проти України.

Минулого року відбулося кілька зустрічей на високому рівні між лідерами обох країн, під час яких було підписано угоду про стратегічне партнерство та співробітництво.

 
Північна Кореявійна в УкраїніКурська область

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