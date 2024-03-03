Північна Корея зупинила морські постачання боєприпасів для росії

Але це не виключає можливості поставок іншими шляхами.

Північна Корея призупинила передачу зброї до росії морем приблизно із середини лютого 2024 року.

Про це пише американський Інститут вивчення війни.

Так, орієнтоване на Північну Корею видання NK Pro 29 лютого з посиланням на супутникові зображення заявило, що російські кораблі, які беруть участь у морському транспортуванні північнокорейських боєприпасів і зброї до росії, не причалювали до північнокорейського порту Раджин з 12 лютого.

З серпня 2023 року російські кораблі здійснили щонайменше 32 рейси між портом Раджин і російськими портами Дунай і Східний у Приморському краї. Зокрема, російське вантажне судно Lady R перевозило невизначену кількість вантажних контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси та зброю. Останнє вантажне судно Maia-1 прибуло до російського порту Східний із Північної Кореї 12 лютого.

Аналітики припускають, що пауза може бути пов’язана з проблемами виробництва в Північній Кореї або проблемами логістики. Не виключено, при цьому, що КНДР могла транспортувати зброю до росії повітряним шляхом або залізничним транспортом.

Зокрема, раніше ISW повідомляв, що росія використовує Байкало-Амурську залізницю та Східно-Сибірську залізницю для полегшення перевезень вантажів із Китаю та Північної Кореї та до них, на які росія все більше покладається в економічному та військовому плані.

Так, 26 лютого міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що за останні місяці Північна Корея відправила в росію близько 6700 транспортних контейнерів з боєприпасами. За його словами, що ці контейнери можуть перевозити понад три мільйони 152-мм артилерійських снарядів або приблизно 500 000 122-мм снарядів.