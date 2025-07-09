Північна Македонія віддала Україні усі свої танки і будує армію бронеавтомобілів

А також країна передала всі штурмовики Су-25.

Уряд Північної Македонії являється союзником Києва, яка після повномасштабного вторгнення рф країна віддала нам усі свої танки і та всі штурмовики Су-25.

Про це повідомляє портал Defense Express.

Проте це було зроблено не просто так, адже Македонія будує армію нового типу, де ставка робиться не на важку техніку та оперативну гнучкість.

Македонська армія буде організована навколо бронеавтомобілів за підтримки безпілотників, що має обмежений бюджет.

Однак Македонія планує кооперуватися з Великою Британією, США, Чорногорією і Словенією, які є союзниками НАТО.

Так, македонські збройні сили планують закупити більше бронеавтомобілів JLTV 4x4 та колісних бронетранспортерів Stryker 8x8, які будуть посилені різним набором безпілотних систем.

А щодо протиповітряної оборони, то на малій дальності будуть забезпечувати переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та системи ППО середньої дальності.

Підхід Македонії демонструє, чому передача Україні усіх своїх 31 танка Т-72 не стала для країни непоправною втратою.

"Формування механізованих сил навколо колісних мобільних платформ з безпілотниками звучить як сучасна армія, яка намагається максимально оптимізувати свій невеликий бюджет для найбільшої ефективності у сучасній війні", – пишуть журналісти.

На сьогодні військовий бюджет Північної Македонії складає 388,3 млн доларів, з яких третина піде на закупівлю зброї та техніки, і тому йдеться про досить обмежений фінансовий ресурс, який країні доводиться розподіляти розважливо.

"Загалом бачимо, що навіть з невеликими фінансовими ресурсами можна адаптуватися до реалій сьогодення. Це може бути цінним уроком для України, яка має ненайкращу економіку та змушена розставляти пріоритети", – додають аналітики.

Крім того, Україна та Північна Македонія мають тривалу історію взаємної військової підтримки, що бере свій початок чверть століття тому.

Більше 20 років тому, в 2001 році, Україна надала уряду в Скоп’є значну військову допомогу: гелікоптери Мі-8 і Мі-24, літаки Су-25, а також танки Т-72. Ці поставки були важливими для зміцнення обороноздатності македонської армії на тлі загроз з боку албанських збройних формувань.

Після ж початку повномасштабної агресії кремля в 2022 році Північна Македонія стала однією з небагатьох країн Балкан, що надали Україні військову допомогу. Скоп’є повернув частину тієї ж техніки, яку колись отримав від Києва: у 2022–2023 роках було передано танки Т-72, штурмовики Су-25 та бойові гелікоптери Мі-24.

Крім техніки, уряд надав боєприпаси та стрілецьку зброю, а українські військові брали участь у навчаннях на македонській території.