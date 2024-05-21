Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Північне сяйво цього травня може бути найсильнішим за останні 500 років – NASA

21 травня 2024, 13:13
Північне сяйво цього травня може бути найсильнішим за останні 500 років – NASA
Руда лисиця і Північне сяйво. Аляска, США. Фото: Greg Lincoln
Цього разу полярне сяйво можна було побачити й в Україні.

Північне сяйво в небі над Північною Америкою та Європою у цьому місяці, ймовірно, було найсильнішим за останні століття, повідомляє NASA.

Про це повідомляє The Independent. 

"За повідомленнями про полярні сяйва, видимі до 26 градусів магнітної широти, цей нещодавній шторм може конкурувати з деякими з найнижчих спостережень полярних сяйв, зафіксованих за останні п'ять століть", - зазначили в агентстві та додали, що "вчені все ще оцінюють цей рейтинг".

Відомо, що полярні сяйва від зеленого до рожевого кольорів виникають через взаємодію заряджених частинок Сонця з газами в атмосфері Землі. Найбільш видовищні полярні сяйва виникають тоді, коли Сонце випускає великі хмари частинок, що називаються корональними викидами маси. 

"Видимість полярного сяйва не є ідеальним мірилом, але вона дозволяє нам порівнювати протягом століть", - зауважив професор-дослідник з Університету Колорадо в Боулдері Делорес Кніпп.

Здебільшого полярні сяйва можна побачити тільки у високих широтах, до прикладу, у Канаді, Скандинавії та іноді на півночі Великої Британії. Проте потужна геомагнітна буря, яку спричинило Сонце, призвела до того, що 10 травня сліпуче сяйво з'явилося далі на південь до екватора. Це була найсильніша сонячна буря, яка вразила планету з 2003 року.

Зазначається, що з 3 по 9 травня NASA зареєструвало понад 80 "помітних" сонячних спалахів, які сталися у двох активних регіонах на Сонці. Деякі з цих спалахів призвели до приголомшливих полярних сяйв, що спричинили тимчасове відключення світла, вивели з ладу супутники та змусили змінити маршрути польотів у північній півкулі.

У NASA додали, що ключова область на Сонці, яка відповідає за нещодавню бурхливу космічну погоду, наразі відвертаються від Землі, проте інформація, яка була отримана від сонячних подій, може допомогти астрономам на довгі роки

"Ми будемо вивчати цю подію роками. Вона допоможе нам перевірити межі наших моделей і розуміння сонячних штормів", - підкреслила в.о. директора Бюро аналізу космічної погоди NASA "Від Місяця до Марса" Тереза Ньєвес-Чинчілла.

NASAвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється