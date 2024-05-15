Північноатлантичний альянс назвав дати міністерської зустрічі та Ради Україна-НАТО у червні

Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 13-14 червня.

У Північноатлантичному альянсі назвали дати міністерської зустрічі та Ради Україна-НАТО у червні. Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 13-14 червня. Тоді ж, у перший день відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Про це оголосили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО пройде у четвер та п’ятницю 13-14 червня під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. В обидва дні після засідання генсек виходитиме до преси.

Крім того, 13 червня пройде зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Детальну програму зустрічей повідомлять ближче до дати.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО проходило у квітні за запитом української сторони.