Північнокорейські агенти віддалено влаштовуються в американські компанії для крадіжки грошей – Politico
01 липня 2025, 20:31
Фото: з відкритих джерел
Вони видавали себе за віддалених працівників, щоб проникнути в американські технологічні компанії та переказати гроші у збройову програму Пхеньяна
Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію сотень фінансових рахунків, шахрайських веб-сайтів і ноутбуків, пов'язаних із масштабною схемою північнокорейських агентів.
Про це пише Politico.
Зазначається, що рішення Мін'юсту США послідувало за нещодавніми висновками експертів із кібербезпеки, які заявили, що деякі з 500 найбільших компаній США за розміром виручки постраждали від змови, в якій фігурують північнокорейські агенти. Вони використовували вкрадені особистості та складні інструменти штучного інтелекту, щоб пройти співбесіду і процес найму.
У Мін'юсті США повідомили, що близько 100 американських компаній неусвідомлено найняли працівників, пов'язаних із північнокорейським режимом. Діяльність агентів КНДР охоплювала крадіжку інтелектуальної власності США та віртуальної валюти.
Однією з компаній, які постраждали внаслідок діяльності Північної Кореї, став неназваний оборонний підрядник із Каліфорнії. Деякі з його технічних даних і файлів були скомпрометовані та відправлені за кордон.
"Будь-яка державна підрядна компанія, що використовує віддалену роботу, може стати потенційною жертвою в майбутньому", - розповів журналістам представник ФБР, який побажав залишитися анонімним.
У виданні додали, що північнокорейським агентам часто допомагають люди, які керують так званими "ноутбучними фермами" по всій території США. Мін'юст США обшукав 29 таких місць у 16 штатах, а ФБР вилучило близько 200 ноутбуків, а також десятки фінансових рахунків і шахрайських веб-сайтів, які використовували для відмивання грошей.