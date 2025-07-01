Північнокорейські агенти віддалено влаштовуються в американські компанії для крадіжки грошей – Politico

Вони видавали себе за віддалених працівників, щоб проникнути в американські технологічні компанії та переказати гроші у збройову програму Пхеньяна

Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію сотень фінансових рахунків, шахрайських веб-сайтів і ноутбуків, пов'язаних із масштабною схемою північнокорейських агентів.

Зазначається, що рішення Мін'юсту США послідувало за нещодавніми висновками експертів із кібербезпеки, які заявили, що деякі з 500 найбільших компаній США за розміром виручки постраждали від змови, в якій фігурують північнокорейські агенти. Вони використовували вкрадені особистості та складні інструменти штучного інтелекту, щоб пройти співбесіду і процес найму.

У Мін'юсті США повідомили, що близько 100 американських компаній неусвідомлено найняли працівників, пов'язаних із північнокорейським режимом. Діяльність агентів КНДР охоплювала крадіжку інтелектуальної власності США та віртуальної валюти.