Північнокорейські чиновники їздять на західних автомобілях попри санкції

Фото цих іномарок, оприлюднених державними північнокорейськими ЗМІ.

Ключові чиновники Північної Кореї прибули на засідання правлячої Робітничої партії, яке проходило у середу в Пхеньяні, на розкішних автомобілях, постачання яких до КНДР заборонене міжнародними санкціями.



Про це повідомляє Yonhap.

Кадри центрального телебачення КНДР показали прем’єра Кім Ток Хуна, секретаря з організаційних питань правлячої Робітничої партії Чо Йон Вона та голову Постійного комітету Верховних народних зборів Чхве Рьон Хе, які приїхали на партійні збори автомобілями Mercedes-Benz S-класу.



На фото видно, як військовослужбовець супроводжує прем’єр-міністра Кіма, коли той виходить із заднього сидіння лімузина S-класу восьмого покоління, а Джо та Чоу з’являються з водійських сидінь розкішних авто, імовірно, седанів S-класу дев’ятого та восьмого поколінь.

На фото також є автомобіль Mercedes-Maybach S-класу другого покоління, який може належати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

Раніше Кім з’являвся на публіці в різних автомобілях Mercedes-Maybach S-класу, включно з лімузином під час церемонії привітання із запуском міжконтинентальної балістичної ракети цього місяця.



У серпні 2020 року його помітили на водійському сидінні позашляховика, імовірно Lexus LX 570. Усі перелічені вище елітні автомобілі підпадають під санкції ООН, якими їх постачання до КНДР заборонене.