Північнокорейські солдати застосовують стратегію "м'ясорубки" у Курській області – The Times

Північнокорейці використовують людей замість саперних машин.

Північнокорейські солдати, які воюють у Курській області проти українських сил, використовують стратегію "м'ясорубки".

Про це розповів The Times військовий із 33-го окремого штурмового батальйону на псевдо "Леопард", описуючи зіткнення з північнокорейськими військами в ближньому бою в селі Махнівка.

За його словами, північнокорейці використовують людей замість саперних машин.

"Вони просто йдуть в один ряд, за три-чотири метри один від одного, якщо один підривається, то санітари йдуть ззаду і забирають загиблих, а натовп продовжує йти один за одним. Так вони проходять через мінні поля", - розповів "Леопард".

За його словами, під час битви за село солдатів КНДР змішали з росіянами в одному підрозділ, щоб спробувати приховати їхню ідентичність, однак вони опинилися в невигідному становищі, оскільки використовують тільки стрілецьку зброю, кулемети, гранатомети, максимум міномети.

Боєць відзначив, що солдати КНДР поки не використовують безпілотники.

"Але я підозрюю, що вони починають вчитися цьому, і що довше затягується війна, то більша ймовірність того, що вони впроваджуватимуть інновації", - підкреслив він.

При цьому, хоча солдати КНДР добре навчені і фізично підготовлені, їм необхідно призначити провідників, які допоможуть їм орієнтуватися на чужій місцевості і в незнайомому кліматі, каже "Леопард". Його батальйон зміг захопити одного з російських провідників, але північнокорейці відмовляються здаватися в полон живими живим, вважаючи за краще битися на смерть або намагатися втекти. При цьому їхні командири схоже не стурбовані загибеллю своїх людей, зазначає український боєць.

Після того як північнокорейські війська були вибиті з села, вони спробували сховатися в лісі, проте ЗСУ виявили їх за допомогою безпілотника, а потім закидали гранатами.

"Вчора я бачив чотирьох північнокорейців, убитих лише за 15 хвилин, а за останні два дні я нарахував 120 убитих", - сказав "Леопард".