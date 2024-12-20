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Північнокорейські військові йдуть на бійню у війні путіна – The Times

20 грудня 2024, 20:39
Північнокорейські військові йдуть на бійню у війні путіна – The Times
iakursk.ru
На полі битви під Курськом солдати КНДР в самогубному нападі не шукають прикриття, коли вони вкопуються в нічийну землю.

Є перші відео, де вранці 15 грудня кремль кинула сотні північнокорейських солдатів на штурм вздовж лівого флангу оборони ЗСУ на Курщині. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

"Північнокорейці були викинуті на нейтральну територію ясним грудневим ранком, не маючи ні прикриття темряви, ні, мабуть, занепокоєння своїх генералів. Одягнені в зелену форму російської армії, корейці не намагалися шукати укриття, і їх швидко помітив український безпілотник, що перетинав засніжене поле", - пише видання. 

Ветеран битви за Бахмут, 35-річний офіцер спецпризначенців Віталій розказав, що судячи з усього, у армії КНДР був простий наказ "наступати чи померти", як і у "вагнерівців".

"Бачити таку велику групу, що рухається разом, було для наших мінометників і кулеметників немов сон. Я не знаю, чи всі вони загинули. Але скажімо так, атака була зупинена досить швидко", - сказав військовий.

За даними Пентагону, молоді корейці загинули одразу сотнями.

"Жахливі фотографії воскових трупів, що лежать на снігу, були швидко опубліковані в мережі. На одному з відео було показано, як російський солдат намагається спалити обличчя мертвого північнокорейця, щоб приховати його етнічну приналежність", - додають журналісти. 

В Курській області перебуває порядка 11 000 північнокорейських солдатів, які готові вступити у бій.

"Українці прозвали своїх нових супротивників "гуками" - расистським прізвиськом, яке використовували американські війська під час війни у В'єтнамі. Термін був запозичений із фільму Френсіса Форда Копполи 1979 року "Апокаліпсис сьогодні" про жахливий жах війни", - додає в The Times.

Також вказується, що президент рф може отримати максимальні 100 000 солдатів з КНДР, але наразі немає жодних ознак мобілізації цих додаткових військ. 

І на це знадобиться три місяці, аби відправити їх на передову. 

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, ЗСУ можуть утримувати територію в Курській області щонайменше місяць, а можливо, і довше, все залежить від ресурсів.

Раніше стало відомо, що росія отримує артилерію від КНДР, але стає залежною від Пхеньяну.

 

КНДРвійна в УкраїніКурська область

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