Північну Корею викрили в масштабному обході санкцій ООН

Допомогу в обході міжнародних обмежень Пхеньяну надають росія та Китай.

Північна Корея систематично порушує санкції ООН, імпортуючи величезні обсяги нафти та маскуючи експорт корисних копалин. Допомогу в обході міжнародних обмежень Пхеньяну надають росія та Китай.

Про це повідомляє Asia Today.

Резолюція Радбезу ООН обмежує імпорт нафтопродуктів для КНДР до 500 000 барелів на рік. Офіційно Пхеньян зафіксував отримання 483 139 барелів, тобто майже 97% від ліміту. Однак реальні обсяги постачань у сім разів перевищують дозволену норму. росія перестала звітувати про постачання з початку 2024 року, а південнокорейський законодавець Ю Йон Вон стверджує, що москва та Пекін свідомо приховують реальні обсяги палива для режиму Кім Чен Ина.

Пхеньян не лише купує, а й активно продає. КНДР експортує вугілля та залізну руду попри повну заборону ООН, використовуючи вантажні судна під іноземними прапорами та маркуючи вугілля як російське. Минулого року обсяг таких постачань склав близько 1,5 мільйона тонн.

З вересня 2023 по квітень 2024 року КНДР відправила до росії артилерійські снаряди, системи залпового вогню та сотні балістичних ракет малої дальності. Натомість Пхеньян отримує сучасні засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронного придушення, військові розробки для безпілотників та технології для космічних ракет-носіїв. російські військові кораблі навіть супроводжували вантажні судна КНДР.

Ситуація викликала політичний скандал у Південній Кореї. Законодавець Ю Йон Вон розкритикував уряд за бездіяльність, зазначивши, що нових санкцій не впроваджували вже цілий рік. З 2017 року Сеул вніс до чорних списків 170 осіб та 108 організацій, однак з червня минулого року цей процес фактично зупинився.