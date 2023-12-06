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Півтисячі іноземних компаній і далі працюють в росії

06 грудня 2023, 14:51
Півтисячі іноземних компаній і далі працюють в росії
З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну більше 1000 іноземних компаній вийшли з російського ринку.

Проте станом на зараз в кремлі заявляють, що багато бізнесів не дотримали слова.

Про це пише Business Insider.

Дані Єльського університету демонструють, що багато компаній скорочують свою діяльність в росії, але лише третина перевірених корпорацій повністю розірвали відносини з рф.

Наразі там ще працює 552 іноземні компанії. Частина значно скоротила свої інвестиції і діяльність. 

Ще 502 корпорації згорнули більшість своїх операцій в росії, але залишили відкритими варіанти повернення. 

Повністю вийшли з російського ринку 535 компанії. 

В Єльському університеті стверджують, що протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення спостерігався початковий порив виходу, але він сповільнився.

рф залишили такі відомі бренди як McDonald's і постачальник енергії BP, але іноземні компанії, які все ще працюють в росії, назвали низку причин, щоб не залишати ринок, включаючи операційні, етичні і політичні проблеми.

Багато компаній "застрягли" і досі не вийшли з російського ринку, адже російський уряд ускладнює цей процес. Мова йде про вимоги сплатити пожертви державі і продавати свої активи з великим дисконтом.

Кремль також оголосив, що західні компанії, які хочуть вийти з росії, повинні продати свої активи за російські рублі.

Компанії, які все ще працюють в росії, сприяють бурхливому розвитку економіки країни під час війни. 

В третьому кварталі порівняно з минулим роком валовий внутрішній продукт рф зріс на 5,5%, змінивши падіння на 3,5% за той самий період минулого року.

 
Росіяміжнародні компанії

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