Півтисячі іноземних компаній і далі працюють в росії

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну більше 1000 іноземних компаній вийшли з російського ринку.

Проте станом на зараз в кремлі заявляють, що багато бізнесів не дотримали слова.

Про це пише Business Insider.

Дані Єльського університету демонструють, що багато компаній скорочують свою діяльність в росії, але лише третина перевірених корпорацій повністю розірвали відносини з рф.

Наразі там ще працює 552 іноземні компанії. Частина значно скоротила свої інвестиції і діяльність.

Ще 502 корпорації згорнули більшість своїх операцій в росії, але залишили відкритими варіанти повернення.

Повністю вийшли з російського ринку 535 компанії.

В Єльському університеті стверджують, що протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення спостерігався початковий порив виходу, але він сповільнився.

рф залишили такі відомі бренди як McDonald's і постачальник енергії BP, але іноземні компанії, які все ще працюють в росії, назвали низку причин, щоб не залишати ринок, включаючи операційні, етичні і політичні проблеми.

Багато компаній "застрягли" і досі не вийшли з російського ринку, адже російський уряд ускладнює цей процес. Мова йде про вимоги сплатити пожертви державі і продавати свої активи з великим дисконтом.

Кремль також оголосив, що західні компанії, які хочуть вийти з росії, повинні продати свої активи за російські рублі.

Компанії, які все ще працюють в росії, сприяють бурхливому розвитку економіки країни під час війни.

В третьому кварталі порівняно з минулим роком валовий внутрішній продукт рф зріс на 5,5%, змінивши падіння на 3,5% за той самий період минулого року.