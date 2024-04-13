План Байдена щодо війни в Україні схожий на план Трампа – WSJ

Хто б не переміг під час виборів у США, Європа може готуватися до періоду послаблення американського лідерства.

Джо Байден, президент Америки постійно відмовляє в постачанні зброї, яку попросила Україна, побоюючись ескалації, начебто владімір путін може вчинити глобальне самогубство через те, що війна за межами його кордонів іде погано (хіба США вдавалися до ядерної зброї в Іраку?). Байдену слід було бути більш заповзятливим у перші дні, коли путін був збитий з пантелику невдачею. Але політика Байдена була підозріло неповороткою, і, можливо, головною вказівкою раднику з національної безпеки Джейку Саллівану була наступна — зберігайте низьку значущість війни в України для американського виборця.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Заморожений варіант розвитку подій у корейському стилі, можливо, і був метою Байдена від самого початку. А тепер виходить репортаж Washington Post, який докладно описує "секретний" план Дональда Трампа, який, по суті, говорить про те саме", — зазначає The Wall Street Journal.

Держава путіна є слабкою. Вона неналежно використовує війська та відмовляється зазіхати на міську еліту за допомогою мобілізації. Бюджет кремля вказує на те, що його зусилля мають досягти піку цього року. Колективний Захід теж виявляється слабким. Альянс НАТО міг би зупинити війну уже завтра, виписавши великий, але доступний чек, щоб позбавити путіна надії на подальше просування, вважає газета The Wall Street Journal.

"У цій ситуації Трамп, якщо сказати трохи спрощено, являє собою високий ризик і високу винагороду, а Байден — низький ризик і низьку винагороду. Насправді важко побачити щось хороше в будь-якому випадку",— пише газета.

Ведення Америкою останніх воєн не може викликати у виборців довіри. Країни Європи та союзники України повинні бути готовими до тривалого періоду, протягом якого США не зможуть забезпечити лідерство в умовах зростаючих світових небезпек.