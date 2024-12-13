План Індії щодо підводного човна вартістю $6 млрд зупинився

Скарги підрядника затримують план будівництва шести нових підводних станцій.

Індія прагне протистояти зростанню присутності Китаю в регіоні, але одразу після морських випробувань план зупинився.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Пауза затримує зусилля військово-морського флоту Індії щодо зміцнення свого потенціалу в той час, як Китай розширює свою присутність в Індійському океані.

Два анонімних високопоставлених чиновника, які знайомі з ситуацією, розповіли, що заявка Індії на будівництво шести звичайних дизель-електричних підводних човнів затримується вже на рік.

Видання пише, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді хотів впровадити нову політику в галузі оборонних закупівель, яка передбачає співпрацю місцевих компаній з іноземними виробниками, які отримуватимуть технології для створення військової техніки в країні.

За проєкт борються німецький оборонний виробник ThyssenKrupp Marine Systems у партнерстві з державною верф'ю Індії Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. та приватна суднобудівна компанія Larsen & Toubro Ltd. спільно з іспанською Navantia SA, заявили в агентстві.

Міністерство оборони Індії сформувало комітет, який має оцінити обидві пропозиції і повідомити уряду про остаточне рішення.

Чиновники кажуть, що місцеві підрядники висунули велику кількість скарг, кожну з яких необхідно розглянути, перш ніж реалізація проєкту продовжиться. У червні було проведено важливі випробування підводних човнів, після чого військово-морський флот наблизився до вибору переможця. Проте ці плани доводиться відкладати.

Скарги підрядників варіюються від передбачуваних порушень належних процедур до неясних вказівок щодо того, як проводити випробування, підкреслили чиновники. За їхніми словами, характер і час подання скарг змушують замислитися над тим, що підрядники навмисно намагаються призупинити проєкт.

Флот Індії застарів, половину якого складають 16 звичайних підводних човнів російського і німецького виробництва. Їхній термін служби добігає кінця, однак вони так і не отримали модернізацію.

Згідно з планом уряду Індії, перші з шести нових підводних човнів повинні були увійти до складу флоту на початку наступного десятиліття, оскільки виведення з експлуатації старих індійських кораблів набирає темпів.

Делі планує побудувати два атомні підводні човни зі звичайним озброєнням.