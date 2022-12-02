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ПОЛІТИКА

План Києва на випадок блекауту: безкоштовний проїзд в автобусах

02 грудня 2022, 22:00
План Києва на випадок блекауту: безкоштовний проїзд в автобусах
Фото: ukrinform.ua
У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним

У випадку блекауту в Києві зроблять безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко.      

Він зазначив, що потрібно бути готовими до різних варіантів розвитку подій.

"У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним", - написав Кличко.

Мер зазначив, що усі автобусні парки Києва забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому столиця має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Кличко додав, що у разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання рух поїздів метрополітену буде призупинений, 45 підземних станцій працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час повітряної тривоги. Вхід на станції метро буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях метро будуть доступні інтернет-зв’язок, електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети), питна вода, санітарні вузли.

За словами Кличка, середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла, тому треба одягати зимовий одяг та мати теплі речі з собою.

При цьому станції наземної ділянки метрополітену не будуть використовуватися для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії тривоги).

Лікарні не будуть закриватимуться навіть в умовах блекауту, але медустановам потрібно буде скоротити кількість приміщень, які використовуються.


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