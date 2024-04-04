План НАТО на $100 мільярдів для України викликає роздуми серед дипломатів – Politico

Деякі західноєвропейські країни стурбовані тим, що надання НАТО стільки грошей і повноважень підірве зусилля Європейського Союзу зіграти більшу роль в обороні.

Міністри закордонних справ країн НАТО неоднозначно відреагували на план генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга створити фонд внесків для України на $100 мільярдів протягом пʼяти років.

Про це повідомляє Politico.

Ідея Столтенберга полягає у тому, щоб НАТО взяло на себе певну координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як "група Рамштайн", яка координує поставки зброї в Україну приблизно з 50 країн. Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім.

За керівництва головнокомандувача НАТО генерала Кріса Каволі такий крок може захистити Контактну групу від будь-яких політичних змін, які можуть виникнути після президентських виборів у США.

Втім, як пише Politico, ця пропозиція викликала в міністрів НАТО неоднозначну реакцію.

"Ми підтримуємо зусилля генсека НАТО з питань України в Альянсі", — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Один із представників НАТО заявив, що Туреччина також підтримує цю ідею. А міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що необхідно створити "надійні, довгострокові структури" для допомоги Україні.

Але є й ті, хто сумнівається щодо цього плану. Деякі міністри закотили очі, почувши суму в $100 мільярдів і здивувалися, звідки вона взялася, повідомив виданню дипломат на умовах анонімності.

"Небезпечно давати обіцянки, які ми не можемо виконати", — застерігала міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

Деякі західноєвропейські країни стурбовані тим, що надання НАТО стільки грошей і повноважень підірве зусилля Європейського Союзу зіграти більшу роль в обороні.

Пропозиція генсека також викликала багато уточнень щодо деталей. Ключове питання полягало у механізмі ведення обліку, зокрема, чи включатиме цей план вже наявні програми допомоги Україні від союзників, чи фінансуватиметься окремо.

"Ми вітаємо цю ініціативу, і нам потрібно побачити практичні аспекти та деталі", — сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

А міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альварес заявив, що членам Альянсу "потрібно підрахувати, скільки потрібно Україні, щоб зберегти свою демократію, суверенітет і територіальну цілісність".

"І коли матимемо цю суму, ми вирішимо, як ми можемо її отримати", — додав він.