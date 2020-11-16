План ОРДЛО щодо Донбасу виключає можливість України відмовитися від виконання Мінських угод

На думку Розенбаума, важливо, що якщо план Кравчука насправді йде врозріз з Мінській угоді, то план Донбасу, який підтримує Росія, як раз на них і побудований, а тому логічно припустити, що Кремлю буде простіше аргументувати лідерам країн "четвірки" цю позицію.

Надія української влади на "план Кравчука" по Донбасу померла в самому зародку, повідомляє "Народна правда". Росія вустами свого представника в Тристоронньої контактній групі Бориса Гризлова відкрито заявила, що цей план повністю суперечить Мінським угодами, а заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак направив радникам лідерів країн нормандської четвірки варіант Плану дій, присланий в ТКГ представниками ОРДЛО. Про це заявив політичний оглядач Сергій Розенбаум.

На думку Розенбаума, важливо, що якщо план Кравчука насправді йде врозріз з Мінській угоді, то план Донбасу, який підтримує Росія, як раз на них і побудований, а тому логічно припустити, що Кремлю буде простіше аргументувати лідерам країн "четвірки" цю позицію.

11 листопада Козак направив радникам лідерів країн нормандської четвірки лист, в якому прикріплений донбаський варіант дорожньої карти щодо врегулювання конфлікту. В Україні раніше багато спекулювали, що мовляв Росія погодилася на поступки в черговості виконання пунктів Мінських угод. Наскільки це суперечить реальності, видно з плану Донбасу.

А в ньому вже головним пунктом прописана необхідність внесення до Верховної Ради змін до Конституції в частині децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО і детально опрацьованого законодавства про особливий статус, що регулює всі повноваження всіх органів Донбасу, необхідні для того, щоб особливий статус міг реально працювати на постійній основі . Далі Донецьк і Луганськ йдуть по Мінським угодами і пишуть про необхідність призначення виборів в ОРДЛО. Відразу після виборів Україна починає встановлювати контроль над східним кордоном. Це що стосується політичних аспектів.

Паралельно з цим на Донбасі має відбуватися розведення сил, розмінування територій, аж до всієї лінії розмежування. А також повинен бути здійснений обмін за формулою "всіх на всіх", який досі сторони так і не змогли узгодити.

В економічній сфері Україна повинна відновити соціально-економічні зв'язки з ОРДЛО, зокрема, почати виплати пенсій жителям цих районів. Також повинні бути скасовані обмеження на пересування людей. А влада ОРДЛО зобов'язані передати управління над підприємствами їх законним власникам.

Що цікаво, дорожня карта Донбасу прописана настільки детально і точно, щоб уникнути різних тлумачень, як це вийшло з Мінській угоді. Крім того, РФ і ОРДЛО наполягають на забороні вносити в цей план будь-які норми, які йдуть врозріз з Мінській угоді.

І тут Україна стикається з жорсткою реальністю - план Кравчука в багатьох моментах суперечить Мінським угодам. Сам Кравчук заявив публічно, що Україна не може виконати "Мінськ" в тому вигляді, як він був підписаний. І якщо українська влада не повернуться в русло угод 2014-2015 рр., Врегулювання конфлікту не буде. Тому як Україна одноосібно намагається ухилитися від їх виконання, на що згоди Москви, Донецька і Луганська немає і не буде. Що при цьому скажуть посередники з Берліна і Парижа, ви і самі знаєте - просто знизують плечима. Де-юре Кремль прав.

"Чи зможе нинішня влада досягти миру на Донбасі? В це вже практично немає віри. Всі дії Києва сьогодні - це спроба затягнути час, продемонструвати видимість процесу. Але це процес заради процесу, але не результату. Очевидно, українцям вже пора думати про те, що для світу в країні нам потрібна нова влада", - зазначив Розенбаум.

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