План перемоги невдовзі розкриють для українців – Зеленський

План перемоги має бути зрозумілим для кожного в Україні.

Президент Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі із партнерами, а також про плани представити "всім, хто може посилити Україну, План перемоги".

Про це ідеться у вечірньому відеозверненні Президента.

"Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо, аби перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в в Україні.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", — додає глава держави.