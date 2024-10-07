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План перемоги невдовзі розкриють для українців – Зеленський

07 жовтня 2024, 21:07
План перемоги невдовзі розкриють для українців – Зеленський
План перемоги має бути зрозумілим для кожного в Україні.
Президент Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі із партнерами, а також про плани представити "всім, хто може посилити Україну, План перемоги".
 
Про це ідеться у вечірньому відеозверненні Президента.
 
"Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", — наголосив Зеленський.
 
Президент підкреслив, що важливо, аби перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в в Україні. 
 
"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", — додає глава держави. 
 
Президент також зазначив, що наразі чекає звіту української команди, яка зараз працює у Вашингтоні "після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги". 
 
А також звіту Головкома ЗСУ щодо роботи з партнерами на його рівні. 
 
"Ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", — наголошує президент. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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