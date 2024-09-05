План перемоги та наступ на Курщині: головні тези з інтерв'ю Зеленського

Про підготовку операції в Курській області не знав не лише Вашингтон, а й багато інституцій всередині України.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News висловився щодо російського удару по Полтаві, нового етапу бойових дій на Курщині та планів України щодо завершення війни.

Удар по Полтаві

3 вересня росія завдала ракетного удару по Полтаві, внаслідок чого загинули 54 особи та ще 297 отримали поранення. Зеленський зазначив, що ракети влучили у військовий об'єкт — Інститут зв'язку, і багато людей не встигли спуститися в укриття.

Наступ ЗСУ на Курщині

Україна вирішила завдати превентивного удару по російських військах на Курщині, щоб зменшити тиск на інших ділянках фронту. Операція залишилася в таємниці, що сприяло її успіху. Зеленський наголосив, що Київ не має наміру захоплювати території росії, але продовжить утримувати захоплені позиції до потреби.

План перемоги України

Курська операція є частиною більшого "плану перемоги", який Зеленський представить міжнародним партнерам. План залежить виключно від рішень України та її союзників, а не від позиції росії. Він спрямований на завершення війни на умовах, вигідних для України.

Зброя та співвідношення сил

Зеленський згадав про затримки у постачанні західної зброї. На деяких ділянках фронту українські війська мали співвідношення 1 до 12 проти російських снарядів, але завдяки успішній операції на Курщині цей розрив зменшився до 1 до 3.

Відповідальність за ескалацію

Президент підкреслив, що країни, які співпрацюють з росією або постачають їй зброю, несуть відповідальність за ескалацію конфлікту. Особливо це стосується країн, таких як Іран, що продає дрони росії для використання у війні.

Закінчення війни

Україна працює над розробкою детального плану завершення війни, який буде представлений на другому Саміті миру. Присутність росії на саміті, за словами Зеленського, є необхідною для досягнення дипломатичного вирішення.