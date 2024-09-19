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ПОЛІТИКА

План перемоги: Україна націлюється на атаки та розширення партнерства з НАТО

19 вересня 2024, 08:26
План перемоги: Україна націлюється на атаки та розширення партнерства з НАТО
Володимир Зеленський
У документі йдеться про конкретні види необхідного Києву озброєння, створення передумов для соціальних заворушень у рф, запрошення України в НАТО та інвестиції.

План перемоги президента Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над росією, а також дозвіл атакувати територію росії ракетами великої дальності.

Про це повідомило японське інформагентство Kyodo News.

Окрім того, у плані наголошуватиметься на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного оборонного потенціалу. Він буде представлений під час саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці цього місяця, відзначає агенція.

За словами посадовця, слова якого наводить видання, поки повномасштабна війна, розпочата в лютому 2022 року, затягується, Україна прагне взяти на себе лідерство в мирних зусиллях, пропонуючи конкретні заходи тиску на росію у військовому, економічному, політичному та дипломатичному планах.

На військовому фронті в плані буде визначено необхідну кількість і типи озброєння, включно з ракетами великої дальності, наданими США і Великою Британією, для досягнення перемоги, а також терміни їх доставки та очікуваний вплив на полі бою.

"Підкреслюючи успіх операції України у Курській області росії, план також припускає, що посилення нападів на російську територію буде ефективним у створенні соціальних заворушень у країні, очолюваній президентом владіміром путіним", - йдеться у матеріалі.

Також план передбачатиме інвестиції союзників для розширення виробництва в Україні зброї, такої як безпілотники та ракети, водночас вимагаючи впровадження нових санкцій, щоб послабити здатність росії продовжувати війну.

Політичні кроки плану включатимуть прохання про якнайшвидше членство України в НАТО. На дипломатичному рівні буде наголошено на необхідності зміцнення відносин з країнами Глобального Півдня, що розвиваються, від яких росія залежить у торгівлі, з метою максимального тиску на москву.

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийперемога України

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