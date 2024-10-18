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План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск

18 жовтня 2024, 15:55
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
Фото: Shutterstock
Глава польського уряду вважає, що план перемоги наново оцінюватиметься після президентських виборів у США

Лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.

Про це Туск заявив після засідання Євроради у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".
 
Прем’єр-міністр Польщі вважає, що план перемоги, представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.
 
"На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.
 
Як зазначив глава польського уряду, варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".
війна в Україніросія окупантиДональд Туск

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