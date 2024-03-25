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Плани кремля створити дві нові армії мають проблеми – розвідка Британії

25 березня 2024, 13:49
Плани кремля створити дві нові армії мають проблеми – розвідка Британії
москва планувала вже цього року створити дві нові армії, але зіштовхнулась з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою, проте солдатів має достатньо.

Про це Міністерство оборони Британії пише в соцмережі X (Twitter)

"Військовий міністр рф Сергій Шойгу оголосив 20 березня, що у 2024 році росія створить дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів", - йдеться в дописі. 

В розвідці додали, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях. 

За даними британської розвідки, цілком можливо, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані, враховуючи успішні зусилля росії щодо набору людей.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - додали в Міноборони Британії.

 
РосіяРозвідка Британіїнова армія

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