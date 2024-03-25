Плани кремля створити дві нові армії мають проблеми – розвідка Британії

москва планувала вже цього року створити дві нові армії, але зіштовхнулась з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою, проте солдатів має достатньо.

Про це Міністерство оборони Британії пише в соцмережі X (Twitter).

"Військовий міністр рф Сергій Шойгу оголосив 20 березня, що у 2024 році росія створить дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях.

За даними британської розвідки, цілком можливо, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані, враховуючи успішні зусилля росії щодо набору людей.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - додали в Міноборони Британії.