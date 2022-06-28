Платіжна система PayPal продовжила термін переказів коштів без комісії для українців

Світовий фінсервіс PayPal продовжив для українців можливість переказу коштів без комісії до кінця вересня.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Мінцифра з посиланням на СЕО PayPal Дена Шульман. Протягом чотирьох місяців роботи сервісу в країні українці створили 200 тис. нових акаунтів. Загальна сума коштів, яку переказали та отримали українці за цей час, становить $200 млн. За сприяння компанії на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям у всьому світі, надійшло півмільярда доларів.

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