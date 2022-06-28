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Платіжна система PayPal продовжила термін переказів коштів без комісії для українців

Світовий фінсервіс PayPal продовжив для українців можливість переказу коштів без комісії до кінця вересня.
Платіжна система PayPal продовжила термін переказів коштів без комісії для українців Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Мінцифра з посиланням на СЕО PayPal Дена Шульман.

Протягом чотирьох місяців роботи сервісу в країні українці створили 200 тис. нових акаунтів. Загальна сума коштів, яку переказали та отримали українці за цей час, становить $200 млн. За сприяння компанії на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям у всьому світі, надійшло півмільярда доларів.

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28 06 2022 10:35
ТЕГИ: фінанси, PayPal
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