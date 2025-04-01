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Платіжний оператор Тех-Софт Атлас розповів про головний виклик безпеки онлайн-платежів

01 квітня 2025, 14:01
Платіжний оператор Тех-Софт Атлас розповів про головний виклик безпеки онлайн-платежів
#Тех-Софт Атлас

Процес онлайн-оплати за останні 10 років став для українців чимось настільки обов’язковим, що без нього дуже важко уявити собі більшість побутових звичок. Так, згідно зі статистикою НБУ за 2024 рік, понад 90% всіх операцій за платіжними картками є безготівковими, і вони ж складають близько 65% від усієї суми транзакцій. Зростання можливостей природним чином збільшує кількість загроз безпеці платежів. Про це розповідає команда платіжного оператора Тех-Софт Атлас.

"Головна загроза безпеці платежів - це їх стабільність. Періодичні атаки на найбільші українські діджитал-бізнеси та цифрові державні сервіси показують, наскільки сильно послуги залежать від онлайну. З одного боку, це демонструє великі можливості, але з іншого – будь-який сильний краш системи може створити проблему загальнонаціонального масштабу", – стверджують фахівці Тех-Софт Атлас. 

Головна вимога для будь-якого великого бізнесу, що працює з масовим прийманням платежів – це постійне контрольоване масштабування сервісу. Для цього необхідні регулярні стрес-тести, посилення можливостей процесингу, що обробляє транзакції, а також грамотне каскадування платежів. 

"Платіжний партнер, що забезпечує механіку оплат у застосунку, на сайті, у боті чи на інших платформах, повинен мати багаторівневу систему захисту та страховок, завдяки яким спроможність системи до нормального функціонування буде підтримана навіть під час хакерських атак", - пояснюють у Тех-Софт Атлас. 

У компанії наголошують, що не існує ідеальних систем захисту. Це невпинна робота, де перевага та безпека досягається шляхом постійного розвитку, технологічної переваги і фінансової простоти. 

 

Тех-Софт Атлас

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