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Платні камери у СІЗО принесли бюджету понад ₴5 мільйонів

5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів
Платні камери у слідчих ізоляторах принесли бюджету понад 5 млн гривень.
Платні камери у СІЗО принесли бюджету понад ₴5 мільйонів Фото: Ukrinform
Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерства юстиції України.
 
"5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що камери з поліпшеними умовами перебування відкрито у 28 СІЗО по всій Україні.
 
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.
 
У лютому 2021 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, яким просить визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження цього експериментального проєкту.
 
У червні 2021 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про визнання протиправним наказу Мін'юсту щодо запровадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.
 
 
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15 09 2021 12:41
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