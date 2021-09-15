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Платні камери у СІЗО принесли бюджету понад ₴5 мільйонів
5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерства юстиції України.
"5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що камери з поліпшеними умовами перебування відкрито у 28 СІЗО по всій Україні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.
У лютому 2021 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, яким просить визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження цього експериментального проєкту.
У червні 2021 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про визнання протиправним наказу Мін'юсту щодо запровадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.
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15 09 2021 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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