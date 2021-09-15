Платні камери у СІЗО принесли бюджету понад ₴5 мільйонів

5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів

Платні камери у слідчих ізоляторах принесли бюджету понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерства юстиції України.

"5 млн 702 тис. 139 грн принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах станом на 13 вересня. За рахунок цих надходжень продовжуються ремонти у безкоштовних камерах слідчих ізоляторів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що камери з поліпшеними умовами перебування відкрито у 28 СІЗО по всій Україні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

У лютому 2021 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, яким просить визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження цього експериментального проєкту.

У червні 2021 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про визнання протиправним наказу Мін'юсту щодо запровадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.