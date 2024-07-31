Племінник Трампа заявив, що його "дядько божевільний", тому він голосуватиме за Гарріс

Фред Трамп написав книжку, яка, за його словами, є "повною правдою" про його дядька Дональда Трампа.

Племінник кандидата в президенти Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька «атомно божевільним» і заявив, що голосуватиме за претендентку від демократів Камалу Гарріс.

Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

"У кожній родині є божевільний дядько. Мій дядько Дональд – атомно божевільний", – сказав він, представляючи свою нову книжку "Усе в родині: Трампи і як ми до цього дійшли".

На прохання пояснити, що він має на увазі, Фред Трамп зазначив: "Він робить речі… від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися?.. Що змусило його стати таким? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".