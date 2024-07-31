Племінник Трампа заявив, що його "дядько божевільний", тому він голосуватиме за Гарріс
31 липня 2024, 09:53
Фред Трамп написав книжку, яка, за його словами, є "повною правдою" про його дядька Дональда Трампа.
Племінник кандидата в президенти Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька «атомно божевільним» і заявив, що голосуватиме за претендентку від демократів Камалу Гарріс.
Про це він сказав в інтервʼю ABC News.
"У кожній родині є божевільний дядько. Мій дядько Дональд – атомно божевільний", – сказав він, представляючи свою нову книжку "Усе в родині: Трампи і як ми до цього дійшли".
На прохання пояснити, що він має на увазі, Фред Трамп зазначив: "Він робить речі… від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися?.. Що змусило його стати таким? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".
Фред Трамп, син старшого брата експрезидента, який помер у 1981 році у віці 42 років, каже, що написав книжку, зокрема, для того, щоб захистити людей з важкими порушеннями розвитку, таких як його дорослий син Вільям. За його словами, розповідь про родину Трампа не є політичним замовленням, а радше "повною правдою" про його дядька.
Зокрема, в книжці докладно описано, як Трамп вдавався до расистських висловлювань.
"Мені було близько десяти років, і я був у будинку моїх бабусі й дідуся. І Дональд – я чув, як він кричав… Я спустився до під'їзної доріжки будинку… Там стояв його білий кабріолет El Dorado з двома порізами… І він двічі вжив слово на літеру "н", кажучи, хто, на його думку, зробив це", – розповів Фред Трамп.
Також Трамп, вже будучи президентом, жорстоко висловлювався про людей з інвалідністю, додав його племінник. За його словами колишній очільник Білого дому, називав людей з інвалідністю витратами, і казав, що ті повинні просто померти.
Фред Трамп наголосив, що планує віддати свій голос на президентських виборах за Камалу Гарріс.
У команді Трампа категорично відкинули будь-які звинувачення на адресу кандидата від республіканців, назвавши слова його племінника брехнею.