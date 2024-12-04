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ПОЛІТИКА

Племінниця путіна випадково проговорилася про кількість безвісти зниклих окупантів

04 грудня 2024, 13:28
Племінниця путіна випадково проговорилася про кількість безвісти зниклих окупантів
Фото: з вільного доступу
Згідно з даними журналістів, таку заяву Цивільова зробила під час круглого столу в Держдумі рф.

Заступниця міністра оборони  і (згідно з даними ЗМІ) двоюрідна племінниця російського диктатора владіміра путіна Ганна Цівільова заявила — щонайменше 48 тисяч росіян пропали безвісти на війні, яку той розв’язав проти України.

Про це 4 грудня повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Згідно з даними журналістів, таку заяву Цивільова зробила під час круглого столу в Держдумі рф.

"Родичів ДНК ми теж усі беремо, вони здають безплатно, <…> також вноситься в базу. Усіх родичів, які до нас звернулися — 48 тисяч", — сказала вона.

У відповідь на її заяву голова комітету Держдуми рф з оборони Андрій Картаполов негайно став закликати всіх спробувати приховати всі дані.

"Колеги, переконливо вас прошу, ці цифри про безвісти відсутніх ніде нехай не фігурують. (…) Це така закрита чутлива інформація. Коли будемо документи складати підсумкові, теж щоб там ці цифри ніде не плавали", — сказав він. 

Племінниця диктатора путіна спробувала виправдатися. 

"Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони [родичі - ред.] знайдуть. Тому ця цифра саме звернень, а не статистика", — сказала вона.

Як заявила Цивільова, що тепер усі чоловіки, які підписують контракт із Міноборони країни-агресора рф, в обов’язковому порядку здають тести ДНК, а потім їхні результати вносять у базу МВС. 

Як зазначають журналісти, поки незрозуміло, чи говорила Цивільова конкретно про 48 тисяч родичів військовослужбовців, які здали ДНК-тести і які безвісти зникли, чи вела мову про єдину базу ДНК рідних російських окупантів, які воюють проти Сил оборони України.

Однак, за даними ASTRA, раніше вони скаржилися, що безоплатно здати ДНК-тест можна тільки в тому разі, якщо окупант має офіційний статус "безвісти зниклий". 

При цьому публічно російські чиновники стверджують, що ДНК-тест можна здати і без такого статусу. 

"За наявності сповіщення зі статусом безвісти зниклого військовослужбовця, отриманого у військовому комісаріаті, процедуру відбору матеріалу ДНК може організувати військовий комісаріат за місцем проживання кровного родича, за відсутності вказаного статусу, ДНК можна здати через Військовий слідчий відділ СК росії в Іркутському гарнізоні", — повідомлялося на сайті омбудсмена в Іркутській області Світлани Семенової.

росія окупантивійна

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