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По Чонгарському мосту на Херсонщині завдали ракетного удару

22 червня 2023, 11:52
По Чонгарському мосту на Херсонщині завдали ракетного удару
Фото: visti.ks.ua
Ударом було пошкоджено дорожнє полотно, даних про постраждалих поки немає.

В ніч на 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту, що зʼєднує окупований Крим з материковою Україною. Про це повідомляє так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

Чим саме було завдано удару – наразі невідомо. Міст розташований за щонайменше 122 км від лінії фронту. За попередніми даними, постраждалих немає. Судячи з опублікованих фото, ударом було серйозно пошкоджено дорожнє полотно.

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що удару було завдано нібито ракетами Storm Shadow. При цьому він обмовився, що під обстріл потрапили одразу кілька мостів.
Тим часом у кримських пабліках пишуть, що рух через Чонгарський міст перекрито. Автомобілі розвертають на під'їзді до моста. Діючий автомобільний міст через Чонгарську протоку, з'єднує півострови Чонгар та Тюп-Джанкой. Через протоку перекинуто два нових автомобільних мости (Новий Чонгар та Херсонський мости) на автошляху М18 або 35А002. Старий Чонгарський міст, розташований на південь, у покинутому стані.
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