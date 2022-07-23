По Одеському порту завдали ракетного удару
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, дві інші влучили в об'єкти інфраструктури порту.
Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що є постраждалі. Офіційного підтвердження поки немає.
У Мінагрополітики повідомили, що у порту було зерно. "Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - сказали у відомстві "Cуспільному".
Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі", - йдеться у коментарі Олега Ніколенка.
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