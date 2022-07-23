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По Одеському порту завдали ракетного удару

Очевидці повідомляють про дим над містом
російські окупанти вдень 23 липня завдали ракетний удар по Одеському морському торговому порту.
По Одеському порту завдали ракетного удару Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, дві інші влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що є постраждалі. Офіційного підтвердження поки немає.

У Мінагрополітики повідомили, що у порту було зерно. "Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - сказали у відомстві "Cуспільному".

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі", - йдеться у коментарі Олега Ніколенка.

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23 07 2022 13:02
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