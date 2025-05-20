По всій Іспанії зник мобільний зв'язок

Постраждали Movistar, Vodafone і Orange

В Іспанії сьогодні по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету.

Як пише видання, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.

Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.