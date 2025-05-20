По всій Іспанії зник мобільний зв'язок
20 травня 2025, 14:55
Фото: poradumo.pp.ua
Постраждали Movistar, Vodafone і Orange
В Іспанії сьогодні по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету.
Про це повідомляє LBC.
Як пише видання, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.
Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.
Абоненти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв'язком в результаті відключення. Згідно з даними DownDetector проблеми почались близько 5 ранку за місцевим часом.
Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.
Ймовірна причина проблеми - збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.