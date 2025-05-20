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По всій Іспанії зник мобільний зв'язок

20 травня 2025, 14:55
По всій Іспанії зник мобільний зв'язок
Фото: poradumo.pp.ua
Постраждали Movistar, Vodafone і Orange
В Іспанії сьогодні по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету.
 
Про це повідомляє  LBC.
 
Як пише видання, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.
 
Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.
 
Абоненти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв'язком в результаті відключення. Згідно з даними DownDetector проблеми почались близько 5 ранку за місцевим часом.
 
Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.
 
Ймовірна причина проблеми - збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.

 

Іспаніямобільна мережавійна в Україніросія окупанти

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